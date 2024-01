Especialista diz que IA ajudará o varejo a vender mais

Inteligência Artificial (IA) e Inteligência Artificial Generativa (IAG). Varejo que ainda não está olhando para estas duas tecnologias para ter soluções e, no final das contas, vender mais, vai ter de começar, e logo, a usar. Carlos Siqueira, executivo de novos negócios em varejo da Thoughtworks (TW), disse, em bate-papo com a comitiva gaúcha na NRF 2024, que tem muita ferramenta em nuvem, o que barateia as aplicações. "A IAG tem capacidade de criar coisas novas", destaca o especialista. Siqueira incentiva empreendedores de micro e pequeno porte a testarem ferramentas que são disponibilizadas em nuvem por desenvolvedores, e que conseguem ser integradas ao CRM, recurso pulverizado nos negócios. "Hoje não precisa fazer grande investimento para começar a testar IA", acrescenta o executivo da TW. A proteção de dados, que preocupa e gera incertezas no uso de recursos, deve ter regulamentação em breve, acredita Siqueira.

No varejo, o especialista observa que o uso da IAG vem ocorrendo para fazer conteúdos para redes sociais. "As empresas conseguem ter bons textos para postar, a partir do aprendizado de conteúdos nos quais tiveram mais êxito e podem gerar mais engajamento", cita. "Ser mais assertivo nas redes vai ajudar a melhorar o desempenho de venda", conecta Siqueira, que orienta que o varejista identifique primeiro o problema que quer resolver e o comportamento dos clientes para depois buscar a tecnologia. "Quando o lojista consegue ter este perfil, a IA pode ajudar a dar respostas." Uma das dúvidas de integrantes da comitiva é sobre a diferença para o CRM. "São duas ferramentas distintas. A Inteligência Artificial pode se alimentar dos dados dos clientes que estão no programa, formar um perfil de compra, e ajudar a tomar decisões. A estratégia de marketing pode ser montada a partir desta orientação da IA", exemplifica o executivo da TW.