7 temas na NRF: da IA, loja física à geração alfa

Chegou a hora. O palco onde o varejo mundial se encontra está pronto para mais uma edição da NRF Retail's Big Show, em Nova York, um dos eventos mais prestigiados na cena mundial do setor e ditador de tendências que acabam impactando da loja (física ou digital, ou as duas frentes que são uma só) à cadeia geral da economia, do agro, indústria, logística aos serviços. A NRF vai de 14 a 16 deste mês e deve atrair mais de 40 mil participantes. A coluna Minuto Varejo já acompanha o ambiente pré-evento e a movimentação de integrantes da comitiva gaúcha que dá a largada hoje a uma agenda cheia de visitas técnicas e acompanhamento de conferências e painéis da NRF, no mega complexo do Javits Center, na região do Hudson Yards, onde fica um dos conjuntos de prédios e arquitetura mais valorizados dos Estados Unidos. O grupo gaúcho tem Fecomércio-RS, CDL Porto Alegre, Federação Varejista do RS, Associação Gaúcha do Varejo (AGV) e Sebrae-RS. A coluna já vem mostrando percepções do coordenador de varejo do Sebrae-RS, Fabiano Zortéa, que já assinalou: "Fluxo em loja física é problema comum, para varejistas em Nova York e em Porto Alegre, e tem muta solução surgindo por aqui que queremos levar para casa".

Idalice Manchini, vice-presidentes da Fecomércio-RS, espera que a feira indique caminhos de como lidar com as novas gerações, "uma fonte de preocupação do varejo hoje". "Elas chegam completamente on-line. Precisamos fazer algo para reter esses novos clientes", pontua ela. A AI também está no radar da dirigente. "A maioria da nossa base é pequeno lojista, que ainda está distante da tecnologia, mesmo que cada vez mais ferramentas, como CRM, usem AI, ela precisa ser assimilada", alerta. O presidente do Conselho Deliberativo da CDL-POA e da AGV, Vilson Noer, reforça a atenção às grandes mudanças, que vêm com muita tecnologia. "A inteligência artificial entra muito forte dando mais velocidade ao atendimento e controle de estoques e relação com consumidores", descreve.