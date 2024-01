Liquidações no comércio do RS buscam reduzir estoques na largada de 2024

Na rua e em shopping centers, os descontos voltaram na largada de 2024 para aquecer vendas, ainda mais depois de uma Black Friday considerada muito abaixo da expectativa e um Natal que não foi de brilhar os olhos dos varejistas. Redes de eletromóveis adotam descontos, buscando liquidar estoques, e shoppings promovem campanhas nos empreendimentos.

A Magazine Luiza fez na semana passada a mega liquidação que chegou a provocar filas dia antes da abertura de lojas, incluindo em Porto Alegre, na última sexta-feira. Redes gaúchas como a Lebes promove cortes de preços de até 70% nas linhas de vestuário até dia 15. Complexos comerciais estão com ações esta semana.

No Iguatemi Porto Alegre, a minitemporada termina nesta quarta-feira (10). São três dias de promoções. Um dos atrativos é o estacionamento gratuito. A campanha Corta-Corta promete descontos de até 60% em diversos segmentos, de moda a eletrodomésticos.

Os dois shoppings do grupo Multiplan, o BarraShoppingSul e o ParkShopping Canoas, repetem a Liquidação Lápis Vermelho. É a primeira do ano. Outra ocorre em julho. Segundo o grupo, os preços têm redução de até 70% a partir desta quinta-feira (11) até domingo (14), com adesão de lojas de moda, calçados, acessórios e tecnologia. Operadores de alimentação terão cupons promocionais.

Em nota, a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDL-RS) cita que as campanhas mobilizam boa parte do setor para "liquidar estoques remanescentes do final do ano" e e ainda dar um gás nas vendas na largada do ano, quando muitas cidades têm redução de fluxo devido a férias.

"Os meses de janeiro e fevereiro apresentam vendas mais tímidas. Boa parte da renda disponível das famílias é direcionada para outros compromissos, como IPTU, IPVA, escola e féria", lembra, na nota, o presidente da FCDL-RS, Vitor Augusto Koch, prevenindo que é fundamental que os descontos sejam atrativos, porque "os consumidores estão mais criteriosos" para gastar.

A FCDL-RS observa ainda que as liquidações mudaram o perfil de receita dos dois primeiros do ano, que sempre foram os mais fracos para o varejo. "Até 2013, os dois meses representavam cerca de 14% do volume comercializado pelo varejo no Rio Grande do Sul. Em 2023, a participação subiu para quase 18%", ressalta a entidade, na nota.

O CEO da consultoria MR16, que atua com empresas no Sul do Brasil, Marcelo Reis, alerta que reduzir o impacto das duas datas que tiveram bom desempenho (Black Friday e Natal) é essencial. "O início de 2024 traz o desafio de refletir sobre o que não deu certo, de reduzir despesas e de fazer promoções para pagar estoque e custos em geral", cita Reis, reforçando que o consumidor tem compromissos que tiram o poder de comprar, desde os tributos até faturas mais altas do cartão, herdadas de 2023.