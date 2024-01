MPEs do RS faturam quase R$ 130 milhões no digital em 2023

Empresas digitais gaúchas tiveram avanço de 25% nas vendas em 2023 frente a 2022, segundo o mais recente levantamento da plataforma Nuvemshop, que atua com soluções para e-commerce na América Latina. Dados repassados à coluna Minuto Varejo mostram que pequenas e médias empresas (MPEs) faturaram R$ 126 milhões no ano passado.

"Foram vendidos 1,7 milhão de produtos, 6% acima da quantidade do ano anterior", registrou a plataforma.

A 9ª edição do NuvemCommerce, assinado pela Nuvemshop, mostrou que o tíquete médio por compra foi de R$ 272,80 entre compras nas operações do Rio Grande do Sul. Moda liderou o caixa, com R$ 37 milhões, seguida pelo segmento de casa & jardim (R$ 13 milhões) e acessórios (R$ 7,5 milhões).



Um dos alavancadores das vendas foram produções como o filme da Barbie e os shows da Taylor Swift.

A gerente sênior de Sucesso do Cliente da Nuvemshop, Marcela Orlandi, observa, em nota. que "eventos e tendências de consumo como estes (Barbie e Taylor) impactam a economia e são grandes oportunidades para alavancar as vendas". Marcela reforça que as MPEs podem ganhar mais ficando atenta a como o mercado se movimenta.