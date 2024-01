Nova York ao RS: varejo busca atrair clientes para ponto físico

Direto de Nova York, o coordenador de varejo do Sebrae-RS, Fabiano Zortéa, já avalia as novidades que a meca do consumo e das tendências no mundo apresenta e que serão matéria-prima para a comitiva gaúcha que chega esta semana para mais uma edição da NRF Retail's Big Show, em Manhattan. A coluna Minuto Varejo adianta as primeiras percepções de Zortéa. A feira vai de 14 a 16 de janeiro.

Minuto Varejo - O que já te chamou a atenção em Nova York?

Fabiano Zortéa - O que chama atenção é a estratégia das marcas para atrair consumidores para as lojas. Este problema não é isolado no Brasil, também acontece em Nova York. As marcas aqui estão se mexendo e se movimentando para estabelecer formas de engajar as comunidades e os grupos de consumidores para virem ao ponto físico.

MV - Dá para aplicar no varejo gaúcho o que está em alta em lojas nos Estados Unidos?

Zortéa - Tem muita aplicabilidade para o varejo gaúcho. Muitas vezes são ações que não envolvem grandes investimentos. Uma marca de esportes ao ar livre, por exemplo, quando traz consumidores para falar de como fazer uma trilha, acampamento ou escalada, acaba fazendo com que esta pessoa, este cliente, divida com outros a sua experiência. A marca acaba fazendo com que as pessoas se encontrem para falar de estilo de vida, além de mostrar outra atitude.

MV - O que esperar da NRF 2024?

Zortéa - Minha grande expectativa é ver como vão tratar o tema da inteligência artificial (IA), de como isso vai acontecer no varejo nos próximos anos. Se fala muito em IA, mas precisa debater mais a usabilidade dessa tecnologia para saber como ela vai servir e ser relevante para o setor.