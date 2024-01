Panvel chega à farmácia número 600 com nova filial em Porto Alegre

Será que atacarejo e farmácia vão repetir em 2024 a maratona de aberturas de lojas no mercado gaúcho? Para fechar o ano passado, a Panvel acrescentou mais uma unidade entre as mais de cem de Porto Alegre, mas que estabelece a marca de seis centenas de pontos. A rede diz que abriu a 600ª filial no último fim de semana de 2023.

Jornal do Comércio. A mais recente integrante da rede fica na avenida Plinio Brasil Milano, 1313, no bairro Higienópolis. A operação da bandeira de varejo de medicamentos e conveniência completou o pacote anual de inaugurações, que teve 57 lojas, diz o grupo. O número não chegou aos 60, como havia sido projetado pela direção da Panvel ao Anuário de Investimentos , publicado pelo

No mesmo bairro, a concorrente São João acrescentou, em meados de dezembro, novo ponto aos mais de 1,1 mil existentes. A rede com sede em Passo Fundo, maior da Região Sul e quarta em receita no Brasil, também concluiu o ano abrindo nova filial na Capital, no bairro São João, no dia 28.



O diretor de operações do grupo, Roberto Coimbra, comentou, em nota, que a expansão segue a oferta de serviços ligados à saúde e bem-estar, além do reforço e mais investimentos em "canais digitais e na capacidade de entrega ágil".



A rede com sede em Eldorado do Sul, uma das maiores do Sul, atua nos três estados e em São Paulo. São mais de 10 mil empregados. A marca também teve reforço na presença no Paraná, onde chegou a 100 pontos em dezembro situados em mais de 20 cidades sendo que metade está na capital Curitiba. Este ano a marca diz que vai abrir 20 unidades no mercado paranaense.