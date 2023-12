O que abre no Mercado Público neste domingo, véspera de Ano Novo

Quem ainda não resolveu as comprinhas para a virada de 2023 para 2024 e estiver em Porto Alegre pode aproveitar uma das melhores opções de varejo para buscar este tipo de produto. Algumas bancas do Mercado Público da Capital, no Centro Histórico, vão abrir neste domingo (31), véspera do Ano Novo, apostando no movimento.

O segmento de açougues terá mais unidades em operação, de olho na demanda por carnes como de porco, tradição na virada, ou para churrasco. A abertura é facultativa, segundo regra do município, e as bancas fazem rodízio por setores de atividade. Mas neste domingo a adesão será bem mais baixa. Em média, são mais de 30 mercadeiros na sessão dominical.

A lista divulgada pela Associação do Comércio do Mercado Público Central de Porto Alegre (ASCOMEPC) prevê 20 estabelecimentos abertos. A previsão é das 8h às 16h. No grupo, tem cinco restaurantes.

Veja a lista do que abre neste domingo: