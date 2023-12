No Ponto: SindilojasPOA e vendas de Natal, Termolar e Suárez

> O SindilojasPOA mostra que a maioria dos lojistas teve vendas no Natal 2023 com alta ou empatando com 2022. Pelo menos 40% dos ouvidos teve mais vendas e 20% repetiram o desempenho. Já 30% tiveram queda e 10% não souberam responder. Quem teve mais negócios atribui ao maior fluxo e mais itens comprados. O tíquete médio ficou em R$ 216,00. O maior movimento foi na semana antes da data (76%). Os números não empolgaram: "Se imaginava um índice maior do que os 40%. O tíquete médio foi surpresa positiva", diz, em nota, o presidente do SindilojasPOA, Arcione Piva.

> A Termolar vai manter a venda da vai manter a venda da linha licenciada do uruguaio Luis Suárez , parceria com o Grêmio, mesmo após a saída do atacante para o Inter Miami. Torcedores e quem quiser comprar garrafa térmica, copo Pub à cuia Tupi têm até 12 de março para aproveitar tanto pelo site da fabricante como no da GremioMania. A linha exclusiva elevou em 10% a comercialização do segmento premium, diz a Termolar.