Renner e Zaffari dominam mais lidas do Minuto Varejo em 2023

Quais foram as notícias mais lidas pelos leitores da coluna Minuto Varejo em 2023? Foi um ano que combinou crises de marcas mega relevantes no setor no Brasil, com nomes e operações com impacto no mercado gaúcho, como Americanas e mais recentemente SouthRock, que dirige Starbucks. Mas os temas que mais atraíram interesse envolvem nomes com relação mais direta no imaginário dos consumidores.

Não foi à toa que a notícia mais lida reforçou essa conexão. O fechamento da filial da Renner no icônico prédio que foi da Livraria do Globo, no Centro da Capital, liderou a lista das 10 mais lidas, mas com o enfoque de quem perdeu o ponto. O efeito para a cafeteria Chocólatras, empreendedor e funcionários foi o assunto mais acessado.

Após fechamento da Renner em julho, prédio icônico da Livraria do Globo continua vazio. Foto: Patrícai Comunello/JC

"Nunca pensei que fosse fechar", desabafou, em junho deste ano, o franqueado Daniel Pillar. A coluna deu, em primeira mão, que a loja iria fechar dentro da estratégia da maior varejista de moda do Brasil de revisar pontos deficitários em vendas e avançar no interior. A Renner abriu três lojas em cidades menores no Estado: Canela, Montenegro e Taquara.

O comportamento da varejista, que desativou mais de duas dezenas de filiais - também das bandeiras Camicado e Youcom -, teve ainda o tempero da concorrência de sites estrangeiros, liderados pelos chineses.

A lista das 10 mais lidas tem ainda quatro empreendimentos do grupo Zaffari (Canoas, Gravataí, Novo Hamburgo e Porto Alegre), marca gaúcha que tem grande apelo e sempre gera muito interesse, mudanças e reviravoltas na operação do Carrefour, pós compra do BIG, a expansão da pizzaria Domino's e a mega liquidação no Shopping Total, ambos na Capital.

Veja a lista das mais acessadas do Minuto Varejo em 2023: