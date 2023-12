Zaffari começa obra de bairro-cidade em janeiro

Assunto noticiado pela coluna Minuto Varejo em vídeo que vem gerando grande engajamento no Instagram do Jornal do Comércio, com quase 4 mil compartilhamentos, a implantação do bairro-cidade do grupo Zaffari, em Novo Hamburgo, tem novidade.

O grupo, maior supermercadista do Rio Grande do Sul, vai começar as obras em janeiro. A data foi informada em reunião com a prefeita da cidade, Fátima Daudt. A construção do futuro Boulevard Germânia, em área com 285 hectares às margens da BR-116 com aporte já projetado de mais de R$ 6 bilhões, será em conjunto com a Melnick Arcádia.

É fácil localizar o ponto, sinalizado por uma placa gigante do Esquilo, mascote do Zaffari, no sentido Interior-Capital. A partir de janeiro, tratores e máquinas começam a dar forma ao megaempreendimento, informou um dos diretores do grupo Claudio Luiz Zaffari. "Este bairro totalmente planejado vai tornar Novo Hamburgo uma referência em estudos de urbanismo", aposta Fátima.

Em 2024, começa a execução da fase 1 do megaempreendimento, que deve levar entre dois e três anos. A retirada de vegetação, mostrada no vídeo, virou foco de divergência e debate no Instagram.

O diretor do Zaffari disse que a movimentação de tratores na área tinha relação com questões ambientais, previstas em autorização da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam). O empresário informou que o projeto prevê um parque de 23 hectares (8% da área total). O bairro-cidade deve ter 25 mil a 30 mil moradores, diz o grupo.