Fluxo e compras de Natal aceleram nos últimos dias

A reta final para o Natal 2023 é marcada pela aceleração do movimento e das vendas, tanto em lojas de rua como em shopping centers. A coluna Minuto Varejo deu uma circulada na largada da semana até ontem em pontos do Centro Histórico e nos principais shoppings, além de receber percepções de gestores de empreendimentos da Capital como da Serra e Norte gaúcho. A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDL-RS) projeta que a principal temporada do ano para o varejo movimente R$ 6 bilhões, com alta de 10% em relação a 2022. Em Porto Alegre, o Sindicato dos Lojistas estima faturamento de R$ 576 milhões na edição de 2023. Nas operações, há segmentos que computam 30% a mais de 50% de aumento da receita de vendas e no fluxo esta semana. Outro detalhe é o tíquete médio muito acima das vendas do ano passado. A maioria dos shoppings estendeu o horário para mais uma hora até o sábado.

"Vou comprar menos presentes, mas melhores", comenta a empresária Ana Paula Scherer, que pretendia ontem finalizar a lista de presentes que montou para a temporada. Já a doméstica Nubia Baldez caminhava pelo Centro Histórico da Capital, em meio às obras de revitalização, com algumas sacolas, mas ainda com comprinhas a fazer. "Não sabia que as lojas vão abrir no domingo no Centro. É uma boa opção", disse Nubia.

Silvia Rachewsky, gerente de marketing do Shopping Total, na Capital, diz que o fluxo está de 15% a 18% maior nesta semana. "Esta semana, até a véspera. Sexta e sábado serão muito bons", aposta Silvia. O tíquete também é maior. O valor está em R$ 380,00, ante R$ 320,00 do Natal anterior.

Cristiane Bernardo, gerente geral do Shopping João Pessoa, diz que a alta é de mais de 30% no fluxo. Já o tíquete médio subiu 66%. No Iguatemi Porto Alegre, o estacionamento expõe a semana de rush natalino, com lotação em áreas internas e externas. Até começo da semana, o movimento de veículos subiu 4,3% frente a 2022.

Em Passo Fundo, a superintendente do Bella Città, Nadia Hartmann, diz que "as vendas estão acima da expectativa. "No ano, o crescimento é de 24% até agora e de 18% no Natal", descreve ela. David Hunner, superintendente do Shopping Villagio Caxias, comenta que as vendas maiores são em vestuário, perfumaria, cosméticos e eletrônicos. Hunner diz que houve esforço dos lojistas para dar conta da demanda.

Irio Piva, presidente da CDL Porto Alegre, reforça que o volume de consumidores disparou nos últimos dias, "principalmente nos shoppings". "Acho que pode ser função do calor", associa o dirigente lojista. "As perspectivas são boas, demonstrando um desempenho superior ao do ano passado. Estamos projetando crescimento entre 5% e 10%", analisa Piva. O presidente da Federação Varejista do RS, Ivonei Pioner, diz que as vendas nas regiões estão acima das do ano passado. "Mas os próximos dias darão a dimensão. As pessoas receberam a segunda parcela do 13º e devem usar parte para quitar alguma dívida."