Cervejaria catarinense reforça briga no mercado gaúcho

Uma cervejaria catarinense quer ganhar mais terreno no mercado gaúcho, um dos mais férteis em negócios do setor, principalmente de microcervejarias. Porto Alegre ostenta o título de capital brasileira deste formato, com foco no artesanal. A Dalla Cervejaria, com sede em Chapecó, Oeste do estado vizinho, já tem porte de indústria, mas segue a elaboração artesanal, e tem novidade vindo por aí no verão.

Segundo a marca, o Rio Grande do Sul responde por 30% das vendas. A Dalla, que nasceu de um pub com produção própria em 2009, tem fábrica na sede, mas não divulga o volume processado. A direção reforça que a marca está em expansão, buscando aumentar a presença nos mercados onde já está e chegando a mais regiões.

"Hoje, o Rio Grande do Sul está entre os principais mercados da Dalla, ao lado de São Paulo, Mato Grosso e Paraná. A expansão se deve, principalmente, às tecnologias aplicadas na fábrica", associa a empresa.

O tamanho do mercado do Rio Grande do Sul justificou a instalação de uma distribuidora própria em 2017, localizada na Zona Norte da Capital e com alcance na Região Metropolitana. A marca atende a demanda de bares, restaurantes e varejos de diferentes perfis, da loja de vizinhança aos atacarejos, diz a cervejaria.

A cervejaria atua com seis estilos da bebida: pilsen (carro-chefe das vendas), triplo malte, ipa, chope de vinho (pilsen misturada com vinho da Serra gaúcha equilibrado com suco de uva), munich dunkel e weiss. Os produtos são comercializados em lata e long neck, além de chope no barril e pet.

Em janeiro, a Dalla leva ao mercado sua primeira cerveja sem álcool.

As versões abastecem diferentes segmentos. O barril, por exemplo, atende bares, restaurantes e choperias. O pet de 1,5 litro chega a supermercados, atacados e conveniências, detalha a marca.

O pet de chope, explica a empresa na nota, "tem seis meses de validade sem refrigeração, não passa por pasteurização, justamente pela embalagem de tecnologia europeia, com exclusividade para a marca no Brasil".

O CEO e um dos fundadores da Dalla, Braulio Dalla Vecchia, diz que a operação cresceu 40% em 2023.

"A cerveja sem álcool ampliará ainda mais nosso público e vamos abrir distribuidoras em todos os estados do Brasil", revela Vecchia, na nota, à coluna Minuto Varejo. A expansão deve ser concluída em três anos, projeta o fundador.

Em 2024, o CEO aposta em aumento de 30% na atividade. A Dalla espera ganhar mercado "com novas parcerias e novas indústrias”.