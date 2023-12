Vendas do varejo do RS sobem quase nada em outubro

O volume de vendas do varejo do Rio Grande do Sul ficou quase no zero a zero em outubro frente a setembro, aponta a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira (14). Segmentos que vão de combustíveis a farmácias, eletros e vestuário, subiram 0,2%. O varejo ampliado (veículos, materiais de construção e atacarejos) avançou 1,3%.

No País, o varejo geral teve queda de 0,3%, e o ampliado, de 0,4%.

No confronto com outubro de 2022, o volume vendido pelo comércio gaúcho cresceu 2% (nos itens gerais) e 3,3% entre carros, materiais de construção e atacarejos. No Brasil, teve alta de 0,2% e 2,5%, respectivamente, nos dois recortes da pesquisa.

Nos segmentos regionais, chamou a atenção a venda das lojas de eletromóveis, com crescimento de 7%, setores que não vem tendo boas desenvolturas no ano, com queda. Mas é o segundo mês com sinal positivo. Em setembro, o avanço já havia sido de 6%. A comparação na análise por segmento é com outubro de 2022.

Dobradinha pós-pandemia vem bem

Farmácias e supermercados, com 10% e 4,4% de aumento nas vendas, respectivamente, foram os outros dois setores com melhor fluxo de mercadorias. Já vestuário teve queda de 11,1% e combustíveis, de 0,4%.

Mas a maior redução de volume ficou com livros, jornais, revistas e papelaria, com tombo de 28,3%. Não foi no mesmo nível que em setembro, quando o setor teve queda de 47,2%. No ano, o recuo acumulado é de 11,2%.

Carros e atacarejos com altas expressivas

No comércio ampliado, destaque para veículos e motos e autopeças, com vendas que subiram 5,7%. O setor experimenta meses recentes com recuperação, principalmente após o programa do governo federal, de curta duração, na metade do ano, com desoneração de carros de menor valor. A venda acumula alta de 10% de janeiro a outubro em relação ao mesmo período do ano passado.

Atacarejos, que tem volume de atacado e autosserviço de supermercado, voltaram a ter alta, de 5% em outubro, depois de queda de 14,9% em setembro, segundo o IBGE. No ano, o que surpreende porque é um segmento que vem tendo forte expansão física no Rio Grande do Sul, com abertura de lojas, os atacados com jeitão de mercado venderam, até outubro, 10,6% menos, na média, em relação aos dez primeiros meses de 2022.

Materiais de construção têm sentido mais o impacto de juros e crédito mais caro, duas variáveis que influenciam a compra, por estar ligada a bens duráveis, como reforma ou construção de imóveis. Nessa quarta-feira (13), o Banco Central reduziu a Selic em 0,5 ponto percentual, passando a taxa a 11,75% ao ano, mesmo assim, ainda elevada.

Em outubro, o comércio gaúcho do setor teve leve alta de 0,1%, ou seja, quase empatando com o mesmo mês de 2022. No ano, a comercialização não se recompôs, com queda de 0,1%.