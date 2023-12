Convênio entre Caixa e Fecomércio-RS oferta linhas mais baratas

Convênio firmado nesta quarta-feira (13) entre a Caixa Econômica Federal e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do RS (Fecomércio-RS) prevê linhas de crédito que podem ser acessadas por mais de 530 mil empresas da base de 100 sindicatos associados ao sistema. Segundo o banco, há redução média de até 33% nas taxas de juros das linhas de capital de giro, cm juros a partir de 0,99% ao mês. Linha de investimento para compra de máquinas e equipamentos têm taxas a partir de 1,16% ao mês.

Ainda são benefícios alguns serviços bancários com condições facilitadas, como cartão de crédito com primeira anuidade grátis e isenção do aluguel da maquininha da Caixa, de acordo com o faturamento da empresa. Além desses diferenciais para CNPJ, os sócios também contam com exclusividades, como um gerente próprio, especialista em investimentos.

"Sabemos como o crédito é um impulso para o desenvolvimento. Podemos crescer muito no crédito e assim queremos”, explicou Renato Scalabrin, superintendente da Caixa no Estado. O programa se destina a empreendedores e micro e pequenas empresas do varejo. Há condições especiais, como regras diferenciadas de renegociação, parcelamento e prazos de pagamento, diz o banco.

“Temos certeza que estamos oferecendo, sim, um programa diferenciado. Vamos nos esforçar para que ele chegue ao seu objetivo: a capitalização e o crescimento dos negócios”, destacou o presidente da federação, Luiz Carlos Bohn, em nota da entidade. Segundo a federação, podem buscar as linhas associados das entidades. “Queremos nos aproximar das empresas que a Fecomércio-RS representa e converter em negócios”, comenta Tiago Marquetto, em nota.