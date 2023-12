Loja de preço único vira fenômeno na Capital

O prédio que foi a Hugo Academy, escola de cabelereiros do salão Hugo Beauty e que fechou em 2019 no Centro de Porto Alegre, tem novo inquilino no térreo: a loja Tudo em Make, do Mato Grosso, e primeira no Estado. Por que ela virou notícia na coluna? Além de mostrar a reocupação de pontos fechados na região, a marca é um fenômeno de atração na loja física. Está sempre lotada (assista o vídeo pelo QR Code) por uma única razão: tudo custa R$ 12,00. A "febre" na procura ocorre desde que abriu em 5 de dezembro. Por isso, a marca prepara outra filial no Centro. A Tudo em Make tem 18 unidades pelo País. O prédio da ex-Hugo Academy continua à venda, diz a empresa.