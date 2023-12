Litoral Norte terá open mall com atacarejo

O Litoral Norte terá seu primeiro open mall, shopping com lojas em área aberta, com um atacarejo no mix. O sócio-diretor da VRPar, uma das empreendedoras do complexo, Edy Cracco, adianta que a bandeira já está definida e deve ser divulgada em breve. O mall, que fará parte do Brisas Bairro Cidade, em Osório, terá aporte de R$ 30 milhões a R$ 35 milhões, segundo Cracco. Também está no investimento a ECL Participações. O open mall terá 14 mil metros quadrados de área construída, capacidade para 40 lojas e 400 vagas de estacionamento, ocupando uma área total de 42 mil metros quadrados. O complexo comercial deve ficar pronto após dois anos do começo das obras. Segundo o sócio-diretor da VRPar, os projetos já tramitam para licenciamento na prefeitura da cidade. O empreendimento fica junto às RSs 389 e 030, que acessam o Litoral, Porto Alegre e Serra Gaúcha. "Vamos ter gastronomia, lojas, farmácia, posto de combustíveis e serviços diversos", adianta Cracco. O bairro já está em obras em 75 hectares.