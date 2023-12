AGV elege nova diretoria no Rio Grande do Sul

A Associação Gaúcha do Varejo (AGV) definiu sua nova diretoria. O atual presidente Sérgio Galbinski, que fica até 31 de dezembro, vai ser sucedido por Vilson Noer, que já dirigiu a CDL Porto Alegre (CDL-POA), do qual é presidente do conselho deliberativo.

Noer vai ocupar a função no biênio 2024/2025. Ele é um dos fundadores da entidade e já esteve no cargo entre os anos 2012 e 2017.

Em nota, o dirigente diz que a ideia é "recuperar a autoestima do empresário, valorizando o seu papel na sociedade como geradores de empregos, renda e no desenvolvimento". "Somos profissionais do varejo. Vamos contar com mais presença feminina na nossa diretoria”, cita o presidente.



Um dos focos da nova diretoria será ampliar a atuação política para Brasília e reforçar a inserção nas pautas estaduais. Galbinski ficou quatro anos no comando da AGV.

A nova diretora tem Everton Steyer Netto (CDL Canoas, 1º vice-presidente), Roberto Estivallet (CDL Passo Fundo, 2º vice-presidente), Ênio Luis Machado Lopes (CDL Pelotas, 3º vice-presidente), Marcio Rabelo (CDL Santa Maria, 4º vice-presidente), Gilberto Tavares Sequeira (CDL Rio Grande, vice-presidente de Assuntos Especiais) e Heinz José Rockenbach (CDL Lajeado, vice-presidente de Finanças).