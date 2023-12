Comitiva se prepara para NRF 2024

Dada a largada para a participação da comitiva gaúcha na NRF Big Retail Show 2024, um dos mais relevantes eventos de varejo do mundo, que vai de 14 a 16 de janeiro em Nova York. A coluna Minuto Varejo fará cobertura. Comitiva com lojistas e dirigentes das principais entidades do comércio do Estado se reuniram ontem, na sede do Sebrae-RS, em Porto Alegre, para conhecer a agenda da viagem. CDL Porto Alegre, Fecomércio-RS, Federação Varejista do RS e Associação Gaúcha do Varejo (AGV) e Sindilojas de diversas regiões estarão na comitiva. "É a oportunidade de ver o que grandes marcas estão fazendo", destaca Fabiano Zortéa, do Sebrae-RS. "Atuo há 40 anos com minha empresa. Quero buscar novidades", diz Idalice Manchini, de Caxias do Sul e da Fecomércio-RS. "É a realização de um sonho", confessa Josi Horn, que tem loja em Arroio do Meio. "A ideia é trazer inovação para os nossos clientes", projeta Liziane Froehlich, da F4 Acessórios. Boa parte dos lojistas vai pela primeira vez à NRF.