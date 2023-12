ProSuper estreia com 11 lojas

A ProSuper nasce com sete associados e 11 lojas. O Macrozatti Supermercado abre a safra da nova bandeira em Alvorada. Até fevereiro, as demais estarão com a nova bandeira. Sandro Formenton, CEO da Unisuper, diz que a meta é chegar a 40 pontos até 2025. "Este projeto surge da nossa experiência. As famílias que fundaram a rede começaram com mercados de bairro e foram crescendo", lembra. Para fazer parte da nova bandeira, o supermercadista segue layout e acessa serviços de cartão e compras da RedeCen. "O custo operacional da loja deve cair entre 4% a 5%", diz o CEO. "As unidades devem ter crescimento de até 30% no primeiro trimestre de 2024", projeta Formenton.