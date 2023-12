Comitiva do RS se prepara para NRF 2024 em Nova York

Dada a largada para a participação da comitiva gaúcha que vai participar de um dos mais relevantes eventos de varejo, principalmente sobre inovação e tendências, no mundo. Comitiva com lojistas e dirigentes das principais entidades do comércio do Rio Grande do Sul fez nesta quarta-feira (6) encontro, na sede do Sebrae-RS, em Porto Alegre, para conhecer a agenda da viagem e já entrar no clima da NRF Big Retail Show 2024, que vai ser de 14 a 16 de janeiro em Nova York.

A coluna Minuto Varejo vai acompanhar a comitiva e fazer a cobertura da NRF e também das visitas técnicas a varejos na cidade. CDL Porto Alegre, Fecomércio-RS, Federação Varejista do RS e Associação Gaúcha do Varejo (AGV) e Sindilojas de diversas regiões estão na comitiva.

"É a oportunidade de ver o que grandes marcas estão fazendo e trazer para a realidade dos negócios no Estado", destaca Fabiano Zortéa, que coordena a missão, que começa no dia 11 e até 18 de janeiro.

"Atuo há 40 anos com minha empresa, com mesmo CNPJ. Quero buscar novidades para trazer para minha loja", diz Idalice Manchini, lojista em Caxias do Sul e também da Fecomércio-RS. "É a realização de um sonho", confessa Josi Horn, que tem loja em Arroio do Meio.

"Somos um varejo pequeno, mas que pensa grande", avida Josi, citando que recebeu a notícia da seleção para ir à NRF em uma quinta-feira: "Na segunda-feira, minha loja estava debaixo da água". A cidade foi alvo das cheias que provocaram prejuízos e paralisaram varejos em muitas cidades.

"A ideia é trazer na volta inovação aos nossos clientes", diz Liziane Froehlich, da F4 Acessórios, que vai pela primeira vez ao evento. Boa parte do grupo de lojistas está indo pela primeira vez à NRF.