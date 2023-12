>> O Viezzer Supermercados abre hoje a primeira loja em Porto Alegre, no bairro Sarandi.

>> Dois shopping centers de Caxias do Sul terão reforço de operações e do mesmo segmento: livraria. A mineira Leitura abre sábado no Villagio Caxias, e a gaúcha Santos no dia 15 no Prataviera Shopping.

>> A Alegrow, loja de conveniência, abre no sábado no Cais Embarcadero, na Capital. Com ela, serão 11 operações, sete de rua.

>> A Panvel abriu a sétima filial em Capão da Canoa e ainda bateu recorde em Black Friday, que faz desde 2016: vendeu 20% mais frente a de 2022.

>> O Iguatemi Porto Alegre chegou a R$ 100 mil arrecadados com a venda de ingressos solidários do Natal do Bem. A expectativa é superar os R$ 270 mil da campanha de 2022.