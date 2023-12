Feira, moda, música e gastronomia em praça de Porto Alegre

Tem atrações musicais, feira de produtos e gastronomia neste domingo (10) na 4ª edição do Aris na Praça, em uma das pracinhas do bairro Três Figueiras, em Porto Alegre. Na Praça Paris, que fica na rua Evaldo Campos, 79, vai ter show com Serginho Moah e banda e feira de roupas, sapatos e artesanatos, além de comidinhas.

Food-trucks vão vender hambúrgueres, comida de boteco, hot dog, crepe e bolos, pães e pizzas sem glúten. Para as crianças, o Bistek Supermercados, que abre nesta sexta-feira (8), no Astir Center Mall, vai montar estrutura de diversão.



A programação vai das 10h às 18h. É uma iniciativa da Astir Incorporadora, que é responsável pela praça desde 2016. Bistek, Master Hotéis, Dado Bier, Casco Motors By Piccoli e Mi24 Gráfica Expressa estão na ação.