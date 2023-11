Cadile's chega a Santa Cruz do Sul

A rede de calçados esportivos de Ijuí, na Região das Missões, acaba de pisar em mais uma cidade gaúcha. Com sua versão franquia, a Cadile's expandiu para Santa Cruz do Sul, no Centro do Estado. É a segunda unidade dentro da expansão projetada e que teve largada em 2023. Em abril, a Cadile's abriu no maior shopping da Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), no ParkShopping Canoas, primeiro teste do modelo de loja de franquia. Em Santa Cruz, a unidade fica rua Marechal Floriano, 425, no Centro. A calçadista tem lojas também em Santo Ângelo, Santa Rosa e Horizontina. "Trazendo um conceito de moda esportiva direcionado às mais diversas faixas etárias, a Cadile's Esportes tem como slogan Movimento é vida, diz o diretor Lucas Neuhaus, que dirige o negócio montado pelos pais Elenira e Valdir Neuhaus. O diretor diz que novas unidades abrem a partir de março. Este ano a rede registra alta de mais de 20% nas vendas.

Super Feirão Zero Dívida abre hoje

minuto varejo - super feirão zero dívida - CDL Porto Alegre - CDL-POA negociação de débitos - inadimplentes - Ceacon - consumo - atrasados /PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

Mais um Super Feirão Zero Dívida começa hoje e vai até dia 24 em mais 240 municípios gaúchos, informou a CDL Porto Alegre. Serão mais de 100 pontos de atendimento presenciais. Em Porto Alegre, a negociação é no Ceacon, na avenida Júlio de Castilhos, 377, no Centro Histórico. Mas quem preferir pode acertar as pendências on-line pelo superfeiraozerodivida.com.br. A expectativa é de que as pessoas busquem o feirão para reduzir o endividamento antes do Natal e virar o ano em melhor condição de crédito.

Spaccio RAR estreia franquia em Gramado

Minuto Varejo - lojas - abertura - franquia Spaccio RAR Gramado /SPACCIO RAR/DIVULGAÇÃO/JC

Z Café: do Zaffari ao Caldeira

Minuto Varejo - Z Café - cafeteria - Instituto Caldeira - projeto - franquia - alimentação /Z CAFÉ/DIVULGAÇÃO/JC

O Z Café confirma que vai ter unidade no Instituto Caldeira, hub de inovação no Quarto Distrito, de Porto Alegre (foto), que abre em meados de janeiro de 2024, adianta o franqueador, Sandro Zanette. Na expansão da marca, abriram recentemente pontos no Trust Business Center e no Platinum Tower. Em fim de novembro, abre ponto na avenida Independência e, na sequência, virá o Z Café no Zaffari da Lucas de Oliveira, elevando a 24 lojas na rede. "Abriremos mais pontos na Capital, além de focar interior e outros estados", diz o franqueador.

Entrevista

Minuto Varejo - João Lopes de Almeida - diretor PLDA - ativos imobiliários - empreendimentos /JOÃO LOPES DE ALMEIDA/ARQUIVO PESSOAL/JC

Tem novo complexo comercial na Zona Sul de Porto Alegre: o Pátio Guadix. A coluna falou com o diretor da PLDA, João Lopes de Almeida, que atuou no planejamento do complexo, para entender o que ele agrega no varejo da região:

Minuto Varejo - O que foi levado em conta para instalar o Guadix?

João Lopes de Almeida - A PLDA inicia qualquer projeto colocando o consumidor no centro de todas as decisões. No caso do Pátio Guadix, após uma pesquisa feita na região, mapeamos as oportunidades e, lado a lado com os empreendedores, estruturamos o projeto, fizemos o planejamento de mix e a comercialização. Faltava na zona sul um local de compra mais conveniente. Havia demanda por um supermercado com entrega de novas marcas e com processo de compra mais fluído. Trabalhamos então com o conceito “one stop shop” onde o consumidor, em uma só parada, consegue resolver as suas necessidades de compra antes de voltar para casa. Ele pode comprar o pãozinho do dia a dia, passar na farmácia, tomar um café enquanto deixa a roupa para lavar e ainda compra um artigo para sua casa, o presente de aniversário do amigo e, na saída, passa no drive thru e leva um lanche quentinho para toda família. O objetivo da PLDA em seus projetos é sempre economizar tempo e facilitar o dia a dia das pessoas. No Guadix, trabalhamos com um mix de marcas fortes presentes nos melhores shoppings, mas com um processo de compra mais simples e rápido.

MV - O que os moradores terão (mix/conveniência)?