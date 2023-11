Muraro expande no mercado externo

Depois de 70 anos de operação, a Muraro Bebidas, de Flores da Cunha, na Serra, entra em nova etapa com expansão de novas linhas de engarrafamento e armazenamento que vão turbinar a produção e o faturamento da empresa. O aporte foi de R$ 5 milhões em 2023. A Muraro foi fundada em 1953 pelo imigrante italiano Ernesto Gaetano Muraro e seu filho Claudio Muraro. A maior capacidade abre caminho para buscar novos mercados no Brasil e no Exterior, entre eles os Estados Unidos. Hoje a fabricante tem portfólio com 50 tipos de bebidas de 20 marcas. A Muraro foi uma das primeiras empresas gaúchas a produzir vodka nos anos 1970. "Uma das principais alavancas do nosso crescimento é a renovação e a modernização permanente da fábrica e de processos", frisa Renato Muraro, diretor da empresa. São duas unidades, com capacidade para estocar 10 milhões de litros. A Muraro tem produtos nas maiores redes varejistas do