No Ponto: Bistek, Doctor Clin, São João, Pittol, Gorilla Fit Food e Ducatti

> Hoje tem quatro estreias em Porto Alegre. A segunda loja do catarinense Bistek na Capital e mais uma farmácia Sãoo João abrem na Zona Sul, no Pátio Guadix, novo centro comercial da região. No Centro Histórico, será a ver de outra catarinense, a Pittol, maior rede de varejo de calçados do estado vizinho, apresentar seu modelo de loja. Na saúde, a Doctor Clin abre hospital no bairro Santana.

> O restaurante Gorilla Fit Food, do chef Lucas Pazzini, de Caxias do Sul e com foco em comida saudável, está agora na avenida Júlio de Castilhos, em espaço de mais de 400 metros quadrados. O aporte foi de R$ 450 mil.

> A Ducatti Engenharia estreou no segmento residencial com projeto na Zona Sul de Porto Alegre. As obras do Morada Poente devem começar até os primeiros meses de 2024, com conclusão em 2025. O Valor Geral de Vendas (VGV) é de R$ 15 milhões, com unidades de R$ 1,7 milhão a R$ 2,5 milhões.