Varejistas digitais do RS faturam antes mesmo da Black Friday chegar

Antes de começar, a Black Friday, que já virou novembro inteiro para muitos varejistas, rendeu vendas para pequenas e médias empresas (PMEs) gaúchas em outubro. Segundo monitoramento da Nuvemshop, que atua com plataformas digitais, as PMEs já registraram alta de 35% no faturamento em ações antecipadas da Black Friday frente ao mesmo mês de 2022.

O levantamento considera marcas que usam que estão na plataforma, líder na América Latina em soluções para criar lojas virtuais.

A cifra, apurada na pesquisa Aquecimento Black Friday 2023, chegou a R$ 11 milhões. "Foram vendidos mais de 150 mil produtos (alta de 26%) e o tíquete médio chegou a R$ 262,30", revela a Nuvemshop, sobre o fluxo do e-commerce das gaúchas.

PMEs em todo o País movimentaram cerca de R$ 301 milhões. O Rio Grande do Sul ficou em oitavo lugar no ranking do Brasil.



"Os resultados das vendas de outubro mostram a relevância de maior preparação sobre as campanhas promocionais. Muitos lojistas adiantaram promoções e 22% deles programaram promoções para todo o mês de novembro", observa Luiz Figueira, diretor-geral da empresa, em nota.