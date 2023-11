Elevação do Simples é urgente: "Empresas e empregos estarão em risco", aerta Sindha

muitas empresas e empregos estarão em risco", avisa Sandro Zanette, vice-presidente do Sindicato de Hospedagem e Alimentação Porto Alegre Região (Sindha), que lançou a mobilização Atualiza Simples Nacional, com adesão de mais de 30 entidades. Movimento gaúcho pela elevação do teto do Simples Nacional deixa claro que a medida precisa ser definida ainda em 2023 para vigência em 2024. "Caso contrário,", avisa Sandro Zanette, vice-presidente do Sindicato de Hospedagem e Alimentação Porto Alegre Região (Sindha), que lançou a mobilização Atualiza Simples Nacional, com adesão de mais de 30 entidades.

A entidade entregou esta semana estudo à pasta do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte sobre impacto da defasagem na tabela. A proposta é elevar o teto de R$ 4,8 milhões para R$ 8,4 milhões, inalterado desde 2018.

O risco a que se refere o dirigente está ligado à mudança de tributação para muitos negócios. Sem a atualização do teto, empreendimentos que acabam tendo maior faturamento, seja por crescimento e até mesmo pela correção inflacionária, ultrapassam o limite e acabam tendo maior custo tributário. Muitas empresas travam expansão para não ter de mudar de faixa.

A reivindicação foi tema ainda de audiência na Assembleia Legislativa nesta quinta-feira (9) com o titular da pasta de Empreendedorismo, Márcio França. Ele havia recebido comitiva do Sindha na terça-feira (7), em Brasília.

"O ministro ficou sensibilizado com os dados que apresentamos. Esperamos que ele leve a pauta agora ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e à pasta da Fazenda", afirmou Zanette.

A proposta, defendida por França na passagem por Porto Alegre, de uma atualização escalonada da tabela, tem apoio do sindicato, diz o vice-presidente. A defasagem atual é de 75%, pois o limite de incidência da tributação não é corrigido desde 2017. "O ministro disse que é difícil fazer a atualização de uma vez só, por isso os 20% ao ano", observou o dirigente.

O movimento deflagrado na metade do ano por entidades gaúchas e apoiado e seguido em diversos estados pauta a falta de atualização. "As empresas enquadradas no Simples respondem por 30% dos empregos no País", reforçou Zanetti, justificando o risco de fechamento e corte de vagas.

"Nem se falava sobre isso no governo, que só olhava para a reforma tributária", cita o vice-presidente do sindicato da alimentação.

"Vamos monitorar semanalmente a pauta no ministério. É importante ver qual é a melhor saída e fazer um planejamento sobre a aplicação", defendeu Zanette. "É importantíssimo que se resolva este ano (a atualização", reforçou.

Estudo da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs) mostra que a defasagem chega a 75,81%, com base no índice IGP-DI acumulado. A revisão representaria uma injeção de R$ 77 bilhões no setor produtivo, diz o Sindha.