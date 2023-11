Magnabosco revela data e detalhes do Grande Espetáculo de Natal de 2023

Uma das marcas centenárias do varejo de Caxias do Sul revelou os detalhes da maior atração artística da temporada natalina na cidade. A sétima edição de "O Grande Espetáculo de Natal" será em 25 e 26 de novembro, em frente à Magnabosco, com sua fachada icônica na área central de Caxias. Este ano a atração foi inspirada no Natal de Verona, uma das principais cidades da região do Vêneto, que é o principal berço da imigração italiana para o território gaúcho no século XIX. "O espetáculo desse ano foi pensado para reforçar o espírito comunitário e para engrandecer a importância dos múltiplos simbolismos do Natal: a fé, a renovação da esperança, o amor ao próximo. O roteiro de encantamento e magia deixa cada ano maior, mais vivo, mais alegre e mais iluminado o coração de nossa cidade", comenta o CEO da varejista, Pedro Horn Sehbe, que é o idealizador do projeto. O espetáculo é inserido em leis de incentivo à Cultura e teve formato renovado em 2022. A diretora executiva e produtora cultural Cali Troian diz que as mudanças garantiram mais conforto e espaço para o público. Um dos nomes da cena de teatro circense gaúcho, o grupo Tholl, e elenco local comandam as apresentações. A Magnabosco vai promover o Mercado de Natal na rua Montaury, com artistas autorais de moda, arte e design, e produções feitas à mão. O Mercado de Natal tem assinatura da Le Marché, com curadoria de Lulu Alberti.