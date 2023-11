Shoppings abrem campanhas de brindes e sorteios para o Natal

Já é Natal no varejo. Os shopping centers são prova disso. De Porto Alegre ao Interior, empreendimentos dão a largada nas decorações, de todos os tamanhos e temáticas e com Papai Noel sempre comparecendo, além de ativar ações solidárias e colocar em campo sorteios e brindes para os frequentadores. Dois dos maiores shoppings da Capital divulgaram nesta terça-feira (7) ações das suas temporadas natalinas. Na Serra, o Villagio Caxias também já abriu a campanha para a data promocional.

O Iguatemi Porto Alegre repete pelo terceiro ano consecutivo o mote do Natal do Bem, com decoração e impulso a doações a projetos sociais, por meio da compra de ingressos de R$ 2,00, para o parque montado na Praça Erico Verissimo. A atração fica até 6 de janeiro de 2024 montada. Este ano ONG Ação Cidadania, que organiza o Natal Sem Fome, Lar Esperança, Sol Maior e Pequena Casa da Criança estão na lista das entidades da campanha. O sorteio será de três automóveis BMW X1 para compras acima de R$ 600,00, no período de 16 de novembro a 6 de janeiro. Os clientes podem trocar notas por panetone Kopenhagen.

A campanha de Natal do BarraShoppingSul começa hoje e vai até 30 de dezembro. Compras a partir de R$ 750 dão direito a um panetone Havanna. O cadastro das notas fiscais deve ser feito pelo aplicativo MultiVC, que gera voucher no momento do cadastro para a troca. Além disso, a cada R$ 250,00 em gastos, o consumidor pode se habilitar ao sorteio de dois BYD TAN, modelo eletrificado da montadora chinesa. O Villagio Caxias, na Serra, também sorteará um modelo BYD elétrico. A campanha ocorrerá vai de 14 de novembro a 31 de dezembro e concorrem gastos acima de R$ 750,00, que também dão direito a um panetone Orquídea. As notas precisam ser registradas no app do shopping. Em todos os empreendimentos, é um panetone por CPF, disponível enquanto durarem os estoques do brinde.