Venda de veículos em outubro salta no Estado

O varejo de veículos no Rio Grande do Sul teve reação em outubro e registrou o maior número de unidades vendidas no ano, com emplacamento de 15,3 mil unidades entre todos os segmentos, de carros a implementos rodoviários. A alta foi de 8,7% em relação a setembro, informou ontem o Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Estado (Sincodiv/Fenabrave-RS). O sindicato observa que a demanda de locadoras puxou o fluxo positivo.

O mercado gaúcho ficou em linha com o nacional, que também teve o melhor mês em outubro, somando 375,1 mil unidades emplacadas. No Brasil, o aumento foi de 6,8%. No acumulado do ano, o setor gaúcho soma 134 mil unidades, avanço de 11,8% frente ao mesmo período de 2022. Ante outubro do ano passado, o varejo gaúcho registra alta de 11,2%. As varejistas gaúchas ficaram em sétimo lugar em volume de emplacamentos em outubro no mercado nacional.

No cenário nacional, o ano alcançou comercialização de 3,3 milhões de veículos, ante 2,9 milhões no mesmo período de 2022, avanço de 13,1%. Sobre outubro do ano passado, a alta é de 18,4%. O setor de automóveis, um dos mais penalizados desde a pandemia e ainda com a aceleração de preços, ostentou o segundo melhor mês de 2023, perdendo para julho, que teve impacto do programa federal de descontos, com abatimento de tributação, para modelos chamados de populares.

No Estado, foram vendidas 7,4 mil unidades, 9,9% acima de setembro. Em julho, haviam sido emplacados 8,2 mil carros. No ano, as revendedoras registram elevação de 14,8% na comercialização. Frente a outubro de 2022, a alta é de 12,2%.

No País, foram 163,1 mil unidades, quase 12% acima do mês anterior, e segundo no ano em vendas. Julho, com 176,7 mil carros vendidos, teve o melhor saldo do ano. Até outubro, foram 1,37 milhão de unidades, avanço de 9,4% em relação aos 10 primeiros meses de 2022 e 19,1% acima de outubro do ano passado. Automóveis e comerciais leves tiveram aumento de 9,2%, somando 10,1 mil unidades vendidas em outubro. No ano, os dois segmentos avançaram, juntos, 18,2%.