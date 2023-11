Grupo Glass quer transformar Novo Hamburgo em polo de arquitetura e decoração

A casa da família do industrial calçadista que fundou a Azaleia, Nestor de Paula, que morreu em 2004, em Novo Hamburgo é palco da Mostra Glass pelo segundo ano seguido. A exposição é só um dos braços do grupo Glass, que quer transformar a antiga capital brasileira do calçado em polo nacional de arquitetura e decoração.

Nos 16 mil metros quadrados da área no Centro e com vista privilegiada da cidade, 24 arquitetos e designers de interiores apresentam ambientes, com uma pegada forte de experiência, destaca o publicitário Jones Baptista, idealizador do grupo Glass e que falou à coluna Minuto Varejo. A mostra, na rua Almirante Barroso, 241, vai até 26 de novembro.

O investimento para montar os ambientes somou R$ 25 milhões, bancados pelas marcas participantes, e o grupo espera alta de 30% nos negócios feitos na edição, frente a de 2022. O valor pode chegar a R$ 130 milhões, durante e pós-evento, projeta Baptista. A Glass deve atrair mais de 20 mil visitantes nos quase dois meses que ficará aberta. A visitação é de de terça-feira a sábado, das 14h às 20h30min, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. O ingresso é R$ 60,00 (entrada inteira) e R$ 30,00 (meia).

Minuto Varejo - O que é a Mostra Glass?



Jones Baptista - É um dos projetos do grupo Glass, que tem ainda o Glass Mall, que abriu este ano na esteira da mostra, e o Clube Glass, uma plataforma digital voltada a profissionais lançada em setembro. Todo o propósito do grupo é fazer a mostra sempre em Novo Hamburgo, tornando a cidade um núcleo da arquitetura e do design no Brasil. Sempre digo: Milão, na Itália, e Novo Hamburgo no Brasil. Hoje mais turistas passam por Novo Hamburgo do que entram em Porto Alegre, principalmente por causa do destino da Serra. Já fomos a capital do calçado e agora trazer este projeto ligado à arquitetura e ao design para uma cidade germânica e bonita.



MV - Como vocês estão conseguindo executar este plano?



Baptista - Tudo que o grupo faz tem muito investimento. Nossas mostras são muito perto da realidade. O nível dos acabamentos é muito elevado. Todas as portas e gavetas (mobiliário da mostra) abrem, o que não é o padrão em outras mostras, mas isso faz parte do modelo. Quebramos um paradigma e temos o nosso modelo, que é baseado na experiência. Isto é assim assim desde a primeira edição. Passamos aos fornecedores que experiência vende. Marcas nacionais estão lançando aqui produtos que ainda não chegaram às lojas. Ou seja, conseguimos promover a partir da Glass para todo o Brasil. A cadeia de fornecedores que atua antes da mostra é quase tão importante quanto os ambientes prontos.



MV - Qual é o palco da mostra?



Baptista - É uma área de 16 mil metros quadrados que fica no metro quadrado mais caro dos vales, numa área verde no Centro de Novo Hamburgo. O mote da mostra este ano é gerar experiências. As pessoas podem entrar às 14h e ficar até o fim do dia ou noite para vivenciar todas as fases da Glass. Tem bistrô, adega para ter contato com vinhos e quadra de beach tennis que as pessoas podem reservar para jogar. É uma mostra 100% experiência.

MV - Quais são as experiências que as pessoas encontram na mostra?



Baptista - O ápice da experiência será a possibilidade de convidados especiais dormirem em duas casas totalmente funcionais dentro da mostra, com serviço da Estalagem La Hacienda. Além disso, o evento oferece pela primeira vez espaço funcional de coworking, onde os visitantes podem trabalhar.