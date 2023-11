No Ponto: FAC-RS em Santa Cruz e franquia de colchões

> A Faculdade do Comércio (FAC-RS) estreia a segunda unidade esta semana que fica em Santa Cruz do Sul. O novo polo ocupa a sede do Sindicato do Comércio Varejista de Santa Cruz do Sul e Região (Sindilojas-VRP) e oferece 16 cursos de graduação e pós-graduação, em formato EAD. Depois da parceria Sindilojas-VRP, a CDL-POA deve abrir em mais cidades, diz a CDL-POA, que comanda a iniciativa no Estado.

> A franquia Anjos Colchões e Sofás aumentou a presença gaúcha. A mais recente loja da marca a abrir fica em Erechim, na divisa com Santa Catarina. São 27 unidades no RS, entre as 290 pelo País. A rede quer chegar a 500 até o fim de 2025.