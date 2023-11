Shopping de Carnes terá nova loja na Capital

Patrícia Comunello

Depois do bairro Azenha, o Shopping de Carnes, dos donos de um frigorífico da Serra, desembarca na Zona Leste de Porto Alegre. A primeira unidade na Capital foi montada onde chegou a funcionar a casa de carnes Boi de Ouro, que teve entre investidores o jogador e ex-Grêmio Douglas Costa. O novo ponto fica em um dos cruzamentos com maior fluxo da região, no cruzamento das avenidas Bento Gonçalves e Antônio de Carvalho. A unidade abre em 8 de novembro, informa Edgar Barbieri, um dos donos do frigorífico Belmonte, com sede em Nova Bréscia. Barbieri adiantou que a marca poderá ter uma terceira unidade na Capital. O investimento na nova filial foi de R$ 2,5 milhões, gerando 35 empregos. "O tamanho é quase o mesmo da loja da Azenha", compara ele. Entre as duas casas de carnes, serão 90 funcionários. A estrutura no novo endereço também tem estacionamento. A fachada está pronta com o nome Shopping de Carnes Partenon. Barbieri adianta que o local vai ter cortes com preços mais acessíveis. "É carne direto da empresa (frigorífico)".