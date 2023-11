Fruki: campanha para geração gamer

De olho na geração digital gamer, a Fruki colocou no ar sorteio cards dos principais jogos digitais e lançou uma série de lata especial dourada do Guaraná Fruki, com edição limitada. A campanha 'Vem pro Game' vai até 25 de dezembro, com sorteio de 150 gift cards para PlayStation e outros 150 para Xbox. Todas as latas têm número da sorte. As versões dourada e verde regular e Zero rendem números em dobro. O consumidor deve apontar a câmera do celular para o QR Code na embalagem, para acessar o site da promoção. As notas/cupons fiscais devem ser cadastrados na plataforma frukivemprogame.com.br.