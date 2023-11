Zaffari obtém primeira licença para erguer atacarejo em Canoas

O maior grupo supermercadista gaúcho e 28º varejista do Brasil obteve o primeiro aval para a implantação de mais uma operação no Rio Grande do Sul, desta vez em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA).

LEIA MAIS: Zaffari prepara empreendimento em mega área em Canoas

O Zaffari recebeu a licença prévia, que envolve exigências ambientais, para erguer um atacarejo na cidade em mega terreno, em frente à BR-116. A coluna Minuto Varejo informou em fevereiro os planos do grupo para o local . O futuro Cestto, plano que já havia sido anunciado em abril no mesmo dia da abertura da primeira unidade da nova bandeira do grupo, em Gravataí, será construído ao lado do Bourbon Canoas, na avenida Getúlio Vargas, 5.901, no bairro Marechal Rondon, perto do Centro.

Segundo o documento emitido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), que é do começo de outubro e foi passado à coluna por um leitor que acompanha de perto os movimentos da supermercadista na cidade, a área tem 60,5 mil metros quadrados. O atacarejo terá 18,7 mil metros quadrados de área construída. Ou seja, mais de 40 mil metros quadrados ainda estarão disponíveis. Parte da extensão deve ser usada para estacionamento do empreendimento. Na LP, estão previstas medidas a serem adotadas para a implantação do empreendimento. Em nota á coluna, o grupo informou que "continua com o processo de tramitação do Projeto Legal do Cestto Canoas, porém sem previsões" de datas de começo das obras. "Tão logo esteja concluída a etapa de aprovação e licenciamento, serão avaliadas as contratações, datas de início e cronogramas de obras", esclarece o Zaffari.