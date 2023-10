Halloween movimenta vendas e ações no varejo do RS

Do supermercado à pizzaria, o Halloween, festa das bruxas nos Estados Unidos, caiu nas graças do varejo. Vitrines e gôndolas enfeitadas e repletas de produtos ligados ao tema, além de mercadorias especiais e, claro, muita guloseima e abóbora, estão no repertório das varejistas.

"Este tema é ótimo. O varejo precisa sair das datas comemorativas tradicionais para ter mais períodos de sazonalidade para estimular mais fluxo nas lojas", valoriza Fabiano Zortéa, especialista em varejo do Sebrae-RS.

Não é de hoje que o comércio brasileiro "importa" agendas promocionais. A Black Friday, que será em 24 de novembro, foi incorporada e rivaliza atpe mesmo co o Natal, data premium no ano.

"O Halloween se compara ao Patrick's Day do começo do ano. Nas duas datas, as lojas e outros segmentos estimulam o lazer, o que é saudável para os negócios e gera conexão com as comunidades", associa Zortéa.

Em algumas lojas da rede Zaffari, foram montadas áreas especiais com os itens e muita abóbora para atrair clientes. A gôndola sazonal fica em áreas com muita visibilidade, caso da filial na avenida Getúlio Vargas, no bairro Menino Deus.

A rede Linna investiu 60% mais na compra de novos itens este ano. "Estamos tendo retorno positivo", diz Rosi Frigo Luz, proprietária da rede. As lojas da marca ficam "vestidas" com fantasias para as ações, muitas em escolas, por exemplo.

Na Domino's Pizza, o franqueado Rodrigo Freitas destaca a grande aceitação da campanha inédita no Estado, com pizza de massa preta, "exclusiva para as lojas de Porto Alegre e Canoas", cita Freitas. Até dia 31, as lojas vendem combos no clima do Halloween.