Praia de Belas Shopping promove aulas de patinação de graça no Parque Marinha

Que tal aprender patinação neste domingo pertinho da orla do Guaíba? Esta é a ideia do programa que o Praia de Belas Shopping dá a largada neste domingo (29) na área da travessia que liga a região do empreendimento e o trecho 3 da orla.

Na vizinhança da travessia, que ganhou passeios e paisagismo, fica a pista de patinação. A previsão de tempo indica sol com nuvens.

As aulas de patinação artística de graça começam às 15h e vão até as 17h. Serão seis fins de semana até começo de 2024. As demais datas previstas são 9 e 23 de novembro, 27 de janeiro, 25 de fevereiro e 3 de março.

Segundo o Praia, professores irão ministrar instruções ao público. A participação é por ordem de chegada. As crianças terão acesso a patins, joelheiras, capacetes e cotoveleiras.



As aulas serão ministradas pela escola André Kasper, que atua há 34 anos na Capital na formação de patinadores.