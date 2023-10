De olho na geração gamer, Fruki sorteia cards de Xbox e Playstation

De olho na geração digital gamer, a gaúcha Fruki colocou no ar, ou nas gôndolas, uma campanha para sortear cards de dois dos principais jogos on-line do mercado. Além disso, a fabricante lançou uma série de lata especial dourada do Guaraná Fruki, com edição limitada.

Segundo a empresa, a campanha Vem pro Game vai até 25 de dezembro com premiações diárias.

Serão sorteados 150 gift cards para PlayStation e outros 150 para Xbox.

Todas as latas têm número da sorte. As versões dourada e verde regular e Zero rendem números em dobro, diz a empresa.

O consumidor deve apontar a câmera do celular para o QR Code na embalagem, para acessar o site da promoção. As notas/cupons fiscais devem ser cadastrados na plataforma frukivemprogame.com.br para concorrer.

Para fechar a promoção, a Fruki sorteia em 3 de janeiro de 2024 crédito na plataforma da PicPay para aquisição de um conjunto gamer completo, com console, CPU gamer, mouse gamer, headset, uniforme e teclado mecânico gamer.