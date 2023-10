Comércio intensifica ações para o Halloween

Do supermercado à pizzaria, o Halloween, festa das bruxas nos Estados Unidos, caiu nas graças do comércio. Vitrines e gôndolas enfeitadas e repletas de produtos ligados ao tema, além de mercadorias especiais e, claro, muita guloseima e abóbora, estão no repertório das varejistas. "Este tema é ótimo. O varejo precisa sair das datas comemorativas tradicionais para ter mais períodos de sazonalidade para estimular mais fluxo nas lojas", valoriza Fabiano Zortéa, especialista em varejo do Sebrae-RS. Não é de hoje que o comércio brasileiro "importa" agendas promocionais. A Black Friday, que será em 24 de novembro, foi incorporada e rivaliza com o Natal. "O Halloween se compara ao Patrick's Day do começo do ano. Nas duas datas, lojas e outros segmentos estimulam o lazer, o que é saudável para os negócios e gera conexão com as comunidades", associa Zortéa. Na rede Zaffari, doces e abóboras gigantes atraem clientes. A rede Linna (foto) investiu 60% mais em novos itens. "Estamos tendo retorno positivo", diz a proprietária Rosi Frigo Luz. Na Domino's Pizza, o franqueado Rodrigo Freitas destaca a grande aceitação da campanha inédita no Estado, com pizza de massa preta, "exclusiva para as lojas de Porto Alegre e Canoas", cita Freitas. Até dia 31, as lojas vendem combos no clima do Halloween.