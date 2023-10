Di Paolo abrirá novo restaurante, com pegada jovem e novo cardápio, revela sócio

Vai ter estreia e novidade de estilo de negócio em uma das redes de gastronomia típica italiana, leia-se da Serra gaúcha, que vêm expandindo no mercado gaúcho e terá mais unidades fora do Estado em 2024.

Em meio ao quarto evento do Mapa Econômico do Rio Grande do Sul, iniciativa do Jornal do Comércio em Caxias do Sul, um dos sócios-proprietários da rede Di Paolo Emiliano Castaman revelou à coluna Minuto Varejo que um novo modelo e nome de restaurante vai ser lançado no primeiro semestre de 2024.

O cardápio vem com mais opções de comidas e a ambientação terá uma pegada mais jovem. "Vamos dar uma rejuvenescida com uma nova marca", revela Castaman.

"Vai ter Di Paolo Vale dos Vinhedos em 2024. É Di Paolo, mas diferente do que já temos. Vai servir galeto e algo mais, como risotos, mais carnes e vegetais na grelha, com uma tocada um pouco diferente e mais jovem", conceitua ele.

"Vai ser um restaurante do Di Paolo, mas não vai ser galeteria", acrescenta o empresário, dando algumas pistas.

Sobre o nome, ele diz que ainda está sendo definido. "Tá no forno, tá no forno... Ou melhor, na churrasqueira (risos)", faz suspense Castaman. A inauguração é prevista para maio. "Vai ser no centro do Vale dos Vinhedos, em uma casa de quatro andares, com uma vinícola subterrânea", detalha. "A vinícola é a Paulo Geremia (do fundador e um dos sócios da rede). Vamos ter uma linha de vinhos da Di Paolo também feita na vinícola", acrescenta o sócio-proprietário da galeteria.

Hoje a rede, que tem varejo estilo empório com venda de produtos com a marca e de terceiros, já tem produção de rótulos na vinícola Valmarino, em Pinto Bandeira, também na Serra.

"O restaurante vai ocupar dois andares, com vista do por do sol dormindo atrás dos parreirais lindíssima", provoca o empresário. O aporte é previsto em R$ 5 milhões a R$ 7 milhões. Devem ser abertos 50 empregos diretos, número que dobra com vagas para trabalho em fins de semana e feriados devido ao fluxo de clientes, explica ele. "O Vale comporta, o turismo está muito forte."

O Di Paolo tem 14 restaurantes situados em Garibaldi (o primeiro da rede, aberto em 1994), Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Gramado, Porto Alegre, Recanto Maestro e Novo Hamburgo, no Estado, Itapema (SC), Curitiba (PR), São Paulo (capital) e Sorocaba e São José dos Campos (SP).

A marca segue ampliando, com novas lojas no Rio Grande do Sul. Vão entrar em funcionamento em fim de novembro duas unidades do formato Expresso localizadas no BarraShoppingSul, em Porto Alegre, e no compexo do atacarejo Desco (grupo Imec), às margens da BR-116, em Esteio. O aporte é de R$ 27 milhões, diz a marca.

O Expresso segue conceito de fast-food e foi lançado em 2010. Hoje são oito pontos do modelo e todos em shoppings em cidades gaúchas. Canoas deve ter uma filial a ser aberta em um dos shoppings da cidade - Canoas Shopping ou ParkShopping Canoas, adianta o empresário.

Castaman diz que a rede vai abrir ainda mais quatro restaurantes no ano que vem, além da novidade no Vale dos Vinhedos e todos fora do Rio Grande do Sul. Serão unidades em Brasília, Belo Horizonte, Foz do Iguaçu e no Rio de Janeiro, que ainda está em estudo, segundo o sócio-proprietário.