Shopping comemora 10 anos com passeio de balão para clientes

Um dos shopping centers gaúchos decidiu comemorar nas alturas uma década de operação. O I Fashion Outlet Novo Hamburgo, o único neste modelo de empreendimento no mercado do Estado, vai promover passeios de graça de balão para os clientes.

A ação começa nesta sexta-feira (20) e vai até domingo (22), informa o I Fashion, em nota.

O passeio terá duração de três minutos e vai ser oferecido das 16h às 20h para clientes cadastrados no aplicativo Iguatemi One. A estratégia é impulsionar também o uso do app. O voo depende de boas condições de tempo.



"O balão ficará ancorado ao chão, preso por cordas, e sobe até 40 metros de altura", descreve o shopping, na nota.



"O passeio de balão é um evento inédito no nosso outlet e na região e acreditamos que será inesquecível”, aposta Luiz Felipe Pereira, gerente-geral do empreendimento, que pertence à carteira de shopping do grupo Iguatemi, mesmo dono do Praia de Belas Shopping e Iguatemi Porto Alegre.



Os clientes cadastrados no Iguatemi One só precisam ativar o benefício pelo app. Serão quatro pessoas por voo. Crianças a partir de quatro anos podem embarcar na experiência, junto com os pais ou responsáveis legais.

O I Fashion Outlet fica no km 236, daBR-116.