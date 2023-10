Pompéia e Gang abrem quase 600 vagas temporárias para o fim de ano

Fim de ano, período premium de vendas do varejo, e demanda batendo à porta. Resultado? Vagas temporárias entram no radar. Duas redes gaúchas abrriam quase 600 postos para o período. Gang, de moda jovem, e Pompéia estão contratando para lojas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, informa o grupo Lins Ferrão, dono das duas varejistas.

"Boas notícias para quem busca uma oportunidade de trabalho no final do ano", avisa a nota do grupo, enviada à coluna Minuto Varejo.

144 vagas para a Gang no Estado e 426 na Pompéia, sendo 49 nas unidades da rede em território catarinense. São 570 vagas para funções de auxiliar de loja e vendedor. A oferta se divide entre A Pompéia abriu a sua 90ª unidade e desta vez em uma das suas maiores áreas de venda, no Iguatemi Porto Alegre.

No Rio Grande do Sul, os postos são para diversas regiões, esclarece a nota.



Para se habilitar, precisa ter Ensino Médio completo, experiência em vendas e disponibilidade para atuar 44 horas semanais. "O salário é compatível com o mercado e a empresa oferece vale-transporte", informa o grupo.



Informações pelo WhatsApp (51) 98044-9182 ou pelo grupolinsferrao.pandape.infojobs.com.br.

Pesquisa do Sindilojas de Porto Alegre projeta que quase metade das lojas da Capital vai abrir vagas temporárias. O número subiu frente ao mesmo período de 2022, segundo a entidade. Parte da oferta é associada às ações da Black Friday.

As contratações vão ser concentradas na 1ª quinzena de novembro e de dezembro, diz o levantamento.