UnimedPOA pronta para demanda do SOS

Patrícia Comunello

O recente reforço de ambulâncias de suporte avançado da Unimed Porto Alegre - foram oito novas com estrutura de UTI -, vai elevar a qualidade e o tempo de resposta aos beneficiários, aposta o presidente do Conselho de Administração da UnimedPOA, Márcio Pizzato. Seis cidades são atendidas hoje pelo SOS. Em dois anos, a frota quase dobrou, lembra Pizzato, para dar conta de mais de 123 mil beneficiários do serviço. "Somos conhecidos pela excelência dos nossos profissionais", enfatizou o presidente do conselho. A cooperativa também tem pela primeira vez uma mulher, a médica Denize Soares Magalhães, na coordenação do SOS. "O SOS tem uma satisfação gigantesca entre os beneficiários, com crescimento considerável", listou Pizzato lembrando ainda que a cooperativa atingiu este ano a marca histórica de 634 mil segurados de seus planos. "A tendência é de aumentar ainda mais a demanda pelo serviço de urgência", projeta o dirigente. Pizzato comentou ainda que a instituição conseguiu melhorar o desempenho financeiro em 2023, "com resultado mais robusto" frente a 2022, ano marcado por uma maior pressão de custos devido à demanda represada do pós-pandemia.