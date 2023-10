Audi tem alta em vendas e estreia nova loja na Capital

Patrícia Comunello

"Virou cartão postal e deu mais visibilidade", comenta Roberto Carvalho, vice-presidente executivo do grupo Top Car/Sojitz, que tem as duas únicas unidades da marca alemã no Estado, sobre a nova sede física da marca em Porto Alegre, que será inaugurada hoje, trazendo altos executivos da montadora à Capital. A Top Car tem outra unidade em Caxias do Sul, que foi remodelada. O aporte total foi de R$ 20 milhões nas duas operações. Carvalho diz que o grupo pode abrir mais unidades no futuro. Vale do Sinos, Sul e Leste do Estado estão no radar. O executivo diz que as vendas crescem dois dígitos este ano no mercado gaúcho. "O segmento de carro de luxo é mais estável. Quando o mercado cai é o último a sofrer", explica. A nova revenda tem a maior extensão de fachada (55 metros) da Audi no Brasil e custou R$ 12 milhões. A antiga ficava na avenida Sertório. Nos 3 mil m2, estão loja, pós-venda e showroom, com loja de produtos da grife Audi. A unidade foca a experiência do cliente, com sofisticação da arquitetura, iluminação, texturas e revestimentos, detalha o grupo.