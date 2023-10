Zaffari Moinhos avança em obras e já tem data de abertura

A obra do futuro Zaffari Moinhos, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, desperta a atenção vista do alto. Um grande paredão, que não pode ser visto do nível da rua Doutor Timóteo, onde há o acesso às obras, emerge da parte mais profunda do terreno, que deve ter relação com fundações e ainda subsolo.

O grupo Zaffari, dono da Companhia Zaffari, maior rede de supermercado do Estado, diz que a nova loja ficará pronta no primeiro semestre de 2025, com entrada pela Timóteo e pelo Moinhos Shopping, também do grupo, na rua Tobias da Silva.

Serão 95 vagas a mais no estacionamento do super, elevando a oferta a quase 600 no total. Melhorias viárias na vizinhança também serão tocadas pelo grupo.