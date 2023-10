> O Asiana, de Porto Alegre, apareceu no ponto mais midiático de Manhattan, em Nova York. Imagens do cardápio do tailandês foram mostradas num telão gigante da Times Square, onde circulam 350 mil pessoas por dia. "Mostramos Porto Alegre e Atlântida, onde temos extensão no verão”, diz Jocelito Laste, sócio do Asiana.

> A carioca Trançarte Móveis, especializada em móveis para ambientes externos, abre em dezembro em Novo Hamburgo a primeira loja fora do Sudeste. Será no Glass Mall, shopping de arquitetura e decoração.

> O 10ª outlet da T factory, da Tramontina, será de 19 a 21 e 26 a 28 deste mês em frente à loja de fábrica, em Carlos Barbosa. Itens serão vendidos a partir de R$ 5,00.

> A Loft listou os bairros mais procurados para comprar imóveis em Porto Alegre. Meninos Deus, Centro, Petrópolis responderam por quase 20% das buscas de julho a setembro. Depois, vêm Santana, Bom Fim, Cidade Baixa, Bela Vista e Rio Branco.

> O Best Beef Day, do Frigorífico Silva, em Santa Maria, vai ser no dia 21. A previsão é servir 1,5 tonelada de carne. Os ingressos custam R$ 360,00 para homens e R$ 230,00 para mulheres. Informações em https://bit.ly/3PUP4CD.