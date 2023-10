Segredo revelado: sobrado no Rio Branco terá parrilla

A curiosidade da vizinhança para saber o que vai abrir na esquina das ruas Miguel Tostes e Vasco da Gama, no miolo do bairro Rio Branco, em Porto Alegre, só cresce. A coluna desvenda o mistério, após encontrar o empreendedor checando a reforma que está acelerada no endereço. "Vem aí uma parrilla fantástica", avisa o jovem empresário, cujo nome a coluna mantém reservado a pedido dele. A casa abre em novembro, adianta ele, que tem outras operações de gastronomia na Capital. Uma das facetas que o empreendedor fez questão de valorizar e manter é a fachada, que internamente faz toda a diferença.

Shopping do Zaffari em Porto Alegre tem novas operações

O Bourbon Shopping Wallig, na zona Norte de Porto Alegre e da carteira do grupo Zaffari, ganhará nova operação de gastronomia. A rede Outback Steakhouse vai ter unidade no empreendimento, informa a Airaz, gestora dos shopping centers do grupo, em nota. O contrato foi firmado esta semana. A abertura deve ser em março de 2024, em área de mais de 400 metros quadrados no primeiro andar. Na largada do ano que vem, o campus da Unifael, universidade do Grupo Ser Educacional, deve dar início às atividades no quarto andar, em mais de 3 mil metros quadrados. Outro novo ocupante de área do Wallig é a estrutura dos escritórios corporativos do gruo Zaffari, em 4 mil metros quadrados do terceiro andar. "O próximo ano promete trazer transformações muito positivas para o Bourbon Wallig. O shopping está cada vez mais alinhado às tendências do setor de transformação dos centros comerciais em ambientes de convivência e pontos de interesses diversos da comunidade, em especial, os de serviços", comenta, na nota, Roberto Manuel Zaffari, diretor da Airaz.

Salgado Filho ganha loja do NBA Park

O Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, ganhou mais um varejo no desembarque doméstico. Desta fez, é o NBA Park, com operação em Gramado, na Serra, que montou quiosque no piso 1, informa a Fraport Brasil. É a segunda marca com complexo na Serra a desembarcar no terminal. A loja do parque temático, com foco em artigos da liga de basquete norte-americana, vende souvenires, mochilas, bonés, camisetas, squeeze e canecas. Visitantes podem também comprar ingressos para fazer o tour pelo complexo.

Mercado Brasco: a sala de estar do Moinhos

Tem novo varejo no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, e é a quinta unidade do Mercado Brasco. A marca montou a nova operação na esquina das ruas Luciana de Abreu e Padre Chagas. A casa, completamente reformada e com nova fachada, abriu em ritmo de teste, para convidados, explica Arthur Bolacell, um dos sócios diretores. Uma das apostas e uma espécie de propósito de Bolacell e do sócio Gabriel Drumond de Moraes é fazer do novo Brasco a sala de estar do bairro. Não vai ser difícil. Um dos ambientes, no segundo piso, foi cuidadosamente montado com sofá e aqueles tapetes, estilo persa, de muitas residências. Veja vídeo do local na coluna digital e redes sociais do JC.



No Ponto

>> O comércio de rua de Porto Alegre pode abrir neste feriado de 12 de outubro. O SindilojasPOA esclarece que as lojas podem funcionar seguindo as regras de Convenção Coletiva de Trabalho. Centros comerciais e shopping centers têm seu próprio sistema de funcionamento nos feriados. >> Shopping centers têm programação para Dia das Crianças. BarraShoppingSul(Porto Alegre): Mundo dos Blocos, na Praça Rosa dos Ventos, que vai até dia 15. Ingressos a R$ 20,00. Outras opções são a HotZone, Vila Trampolim e BarraCadabra. Canoas Shopping (Canoas): no Espaço Cultural vai ter Teatro de Bonecos do Circo Teatro do Abelardo, com o espetáculo Bom para Cachorro, às 17h e entrada gratuita. O shopping tem ainda Parque das Lhamas, Planet Park, Circuito Kids e Toy Land, com ingressos entre R$ 25,00 e R$ 55,00. Iguatemi (Porto Alegre): Parque Mundo Bita, na Praça Erico Verissimo, com ingressos a R$ 35,00. Até dia 15. ParkShopping Canoas (Canoas): Park Fun, com arena de diversões com tobogãs, camas elásticas e brincadeiras, vai até o próximo dia 22, e programação infantil no domingos, com circo, teatro e música, sempre às 16h. As atrações são gratuitas, com ingresso pelo app Multi e doação de um quilo de alimento não-perecível. Dia 22 , tem teatro e literatura, com o Baile das Letrinhas. No dia 29, tem Orquestra de Brinquedos. Pop Center (Porto Alegre): espaço kids funciona dia 25, com entrada gratuita, das 9h às 20h. Praia de Belas Shopping (Porto Alegre): Festa Surpresa da Mônica, vai até 15 de novembro. Ingressos entre R$ 1,50 e R$ 25,00. Shopping Total (Porto Alegre): nesta quarta-feira, ação da Unimed com Mude Um Hábito, com brincadeiras e atividades com um educador físico e play table e óculos de realidade virtual das 14h às 18h, e, nesta quinta, oficina de criatividade da Casa do Estudante (Leo&Leo), com pinturas e desenhos, das 12h às 18h. >> Micro e pequenas empresas (MPEs) gaúchas movimentaram R$ 29,5 milhões no terceiro trimestre de 2023 no varejo on-line, alta de 15% na receita frente ao mesmo período de 2022, segundo a Nuvemshop.

RS é 2º em lojas de franquia de óculos

A franquia de óticas Mercadão dos Óculos já tem no Rio Grande do Sul seu segundo maior mercado em número de pontos. Mais unidades acabam de abrir no interior gaúcho. O Mercadão soma hoje (começo de outubro) 578 lojas, sendo 94 gaúchas, ou seja, 16% ou quase uma a cada cinco unidades da franquia. O primeiro mercado é São Paulo. A rede instalou filiais recentes em Porto Alegre (mais uma e no Centro Histórico), Tapejara e Sarandi, no Noroeste. A rede abriu outros 16 pntos no País. Mais 161 lojas estão em implantação. Com isso, serão 739 pontos até dezembro. "A estrutura de negócios é projetada para operar em âmbito nacional, sendo adaptável para municípios de diversos tamanhos”, esclarece Gustavo Freitas, CEO da rede, na nota. Em 2022, o Mercadão dos Óculos cresceu mais de 20% em número de unidades. A rede surgiu em 2012 em São José do Rio Preto, em São Paulo, e virou franquia em 2013.

