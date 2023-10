No Ponto: Comércio e lazer no Dia das Crianças, Alegrow e Quincy

>> O comércio de rua de Porto Alegre pode abrir neste feriado de 12 de outubro. O SindilojasPOA esclarece que as lojas podem funcionar seguindo as regras de Convenção Coletiva de Trabalho. Centros comerciais e shopping centers têm seu próprio sistema de funcionamento nos feriados.

>> Shopping centers têm programação para Dia das Crianças.

BarraShoppingSul (Porto Alegre): Mundo dos Blocos, na Praça Rosa dos Ventos, que vai até dia 15. Ingressos a R$ 20,00. Outras opções são a HotZone, Vila Trampolim e BarraCadabra. Canoas Shopping (Canoas): no Espaço Cultural vai ter Teatro de Bonecos do Circo Teatro do Abelardo, com o espetáculo Bom para Cachorro, às 17h e entrada gratuita. O shopping tem ainda Parque das Lhamas, Planet Park, Circuito Kids e Toy Land, com ingressos entre R$ 25,00 e R$ 55,00. Iguatemi (Porto Alegre): Parque Mundo Bita, na Praça Erico Verissimo, com ingressos a R$ 35,00. Até dia 15. ParkShopping Canoas (Canoas): Park Fun, com arena de diversões com tobogãs, camas elásticas e brincadeiras, vai até o próximo dia 22, e programação infantil no domingos, com circo, teatro e música, sempre às 16h. As atrações são gratuitas, com ingresso pelo app Multi e doação de um quilo de alimento não-perecível. Dia 22 , tem teatro e literatura, com o Baile das Letrinhas. No dia 29, tem Orquestra de Brinquedos. Pop Center (Porto Alegre): espaço kids funciona dia 25, com entrada gratuita, das 9h às 20h. Praia de Belas Shopping (Porto Alegre): Festa Surpresa da Mônica, vai até 15 de novembro. Ingressos entre R$ 1,50 e R$ 25,00. Shopping Total (Porto Alegre): nesta quarta-feira, ação da Unimed com Mude Um Hábito, com brincadeiras e atividades com um educador físico e play table e óculos de realidade virtual das 14h às 18h, e, nesta quinta, oficina de criatividade da Casa do Estudante (Leo&Leo), com pinturas e desenhos, das 12h às 18h.

> Micro e pequenas empresas (MPEs) gaúchas movimentaram R$ 29,5 milhões no terceiro trimestre de 2023 no varejo on-line, alta de 15% na receita frente ao mesmo período de 2022, segundo a Nuvemshop.

> A loja Quincy Store está em novo endereço a partir desta quarta-feira. Após 25 anos na rua 24 de Outubro, no Moinhos de Vento, na Capital, a marca passou a uma área de 400 metros quadrados na rua Quintino Bocaiúva, 967. A Quincy teve alta de 14% na receita no primeiro semestre de 2023, frente ao mesmo período em 2022.

> A Alegrow, rede de conveniência, terá nova unidade. A bandeira atraca em novembro no Cais Embarcadero, no Centro Histórico.