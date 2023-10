Dia das Crianças: shoppings têm opções de lazer

Como curtir o Dia das Crianças, nesta quinta-feira e com previsão de chuva? A coluna lista opções de programa e espaços de lazer que os shopping centers montaram para a temporada e com foco em brincadeiras. Pesquisas de entidades do varejo mostram que levar filhos, sobrinhos, afilhados e netos para passeio é uma das ideias na data. Confira:

BarraShoppingSul(Porto Alegre): Mundo dos Blocos, na Praça Rosa dos Ventos, que vai até dia 15. Ingressos a R$ 20,00. Outras pções são a HotZone, Vila Trampolim e BarraCadabra.

Canoas Shopping (Canoas): no Espaço Cultural vai ter Teatro de Bonecos do Circo Teatro do Abelardo, com o espetáculo Bom para Cachorro, às 17h e entrada gratuita. O shopping tem ainda Parque das Lhamas, Planet Park, Circuito Kids e Toy Land, com ingressos entre R$ 25,00 e R$ 55,00.

Iguatemi (Porto Alegre): Parque Mundo Bita, na Praça Erico Verissimo, com ingressos a R$ 35,00. Até dia 15. P

ParkShopping Canoas (Canoas): Park Fun, com arena de diversões com tobogãs, camas elásticas e brincadeiras, vai até o próximo dia 22, e programação infantil no domingos, com circo, teatro e música, sempre às 16h. As atrações são gratuitas, com ingresso pelo app Multi e doação de um quilo de alimento não-perecível. Dia 22 , tem teatro e literatura, com o Baile das Letrinhas. No dia 29, tem Orquestra de Brinquedos.

Pop Center (Porto Alegre): espaço kids funciona dia 25, com entrada gratuita, das 9h às 20h.

Praia de Belas Shopping (Porto Alegre): Festa Surpresa da Mônica, vai até 15 de novembro. Ingressos entre R$ 1,50 e R$ 25,00.

Shopping Total: nesta quarta-feira, ação da Unimed com Mude Um Hábito, com brincadeiras e atividades com um educador físico e play table e óculos de realidade virtual das 14h às 18h, e, nesta quinta, oficina de criatividade da Casa do Estudante (Leo&Leo), com pinturas e desenhos, das 12h às 18h.