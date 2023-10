Aeroporto Salgado Filho ganha quiosque com produtos do NBA Park

O Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, ganhou mais um varejo em área de grande fluxo, agora no desembarque doméstico. A marca mais recente a abrir é o NBA Park, com operação em Gramado, na Serra, e que já opera com quiosque no piso 1, informa a Fraport Brasil, concessionária do terminal. E a segunda marca com complexo na Serra a ter loja no terminal.

LEIA MAIS: Hard Rock Cafe abre loja de produtos no aeroporto

A Rock Shop é a lojinha de produtos do Hard Rock Cafe de Gramado, que abriu em setembro no Salgado Filho.

A loja do parque temático, com foco em artigos da principal liga de basquete norte-americana e a mais valiosa do mundo, tem souvenires, mochilas, bonés, camisetas, squeeze e canecas. Visitantes podem também comprar ingressos para fazer o tour pelo complexo, que estreou no primeiro semestre deste ano.

"O quiosque é uma amostra do que o público pode esperar da experiência que o NBA Park proporciona”, adianta, em nota, o CEO do parque, Jonas Ortiz. O diretor comercial da Fraport Brasil, Rodrigo Sousa, diz que o quiosque da NBA busca "promover diversidade de opções de lazer e incentivar o turismo local".